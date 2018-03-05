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Главные новости Курганской области
18:15  05 марта 2018 1

Прокуратура Зауралья начала проверку в детдомах после скандала с насилием над детьми в Челябинске

Игорь Ткачев в Каргапольском районе Курганская обл Каргаполье, ткачев игорь
Прокурор области Игорь Ткачев пообщался с воспитанниками Катайского детского домаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Зауралья с 5 по 16 марта проведет проверку во всех детских домах и интернатах региона для выявления фактов жестокого обращения с воспитанниками. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Игорь Ткачев лично побывал в Катайском детском доме, где год назад наблюдалась тревожная ситуация с самовольным уходом детей и детской преступностью. После смены директора учреждения количество самовольных уходов и преступлений сократилось на 70%, пишет портал «Область45».

С 5 по 14 марта в прокуратуре будет работать телефон доверия. Информацию о жестоком обращении с детьми, применении насилия к детям, находящимся в детских домах, домах-интернатах, социально-реабилитационных приютах, можно сообщить с 9-00 до 18-00 по телефонам 8-35-22-45-51-41; с 18-00 до 09-00 — по телефону 8-35-22-45-53-54. По всем фактам незамедлительно будут организованы проверочные мероприятия, отмечают в ведомстве. Проверки проводятся по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева, которое последовало после скандала в челябинском детдоме, где насиловали детей.

Напомним, ранее внимание прокурора Ткачева привлекла ситуация в Юргамышском детском доме, откуда до 2017 года воспитанники убегали 87 раз. Недавно там также сменили руководителя.

Анна Бояркина
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