Прокуратура Зауралья начала проверку в детдомах после скандала с насилием над детьми в Челябинске

Прокуратура Зауралья с 5 по 16 марта проведет проверку во всех детских домах и интернатах региона для выявления фактов жестокого обращения с воспитанниками. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурор Игорь Ткачев лично побывал в Катайском детском доме, где год назад наблюдалась тревожная ситуация с самовольным уходом детей и детской преступностью. После смены директора учреждения количество самовольных уходов и преступлений сократилось на 70%, пишет портал «Область45».
С 5 по 14 марта в прокуратуре будет работать телефон доверия. Информацию о жестоком обращении с детьми, применении насилия к детям, находящимся в детских домах, домах-интернатах, социально-реабилитационных приютах, можно сообщить с 9-00 до 18-00 по телефонам 8-35-22-45-51-41; с 18-00 до 09-00 — по телефону 8-35-22-45-53-54. По всем фактам незамедлительно будут организованы проверочные мероприятия, отмечают в ведомстве. Проверки проводятся по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева, которое последовало после скандала в челябинском детдоме, где насиловали детей.
Напомним, ранее внимание прокурора Ткачева привлекла ситуация в Юргамышском детском доме, откуда до 2017 года воспитанники убегали 87 раз. Недавно там также сменили руководителя.