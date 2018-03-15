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15 марта 2018
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Главные новости Ямала
09:48  15 марта 2018 0

На Ямале обрадовались морозам в минус 46 градусов

Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, дорога, зимник
Благодаря морозам зимники на Ямале стали прочнее и надежнееФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В четверг, 15 марта, на Ямал пришел мощный антициклон. С собой он принес сильное снижение температур. Утром в районе Салехарда температура воздуха опустилась до -40 градусов.

Днем ожидается небольшое потепление. К ночи, по данным метеорологов, с учетом ветра и влажности ожидается усиление морозов до -46 градусов. При этом сильные морозы пошли на пользу ямальским зимникам. В холод снег становится плотнее и крепче, соответственно, зимние снежные трассы — надежнее.

На данный момент лишь один из ямальских зимников работает с ограничениями. Участок сезонной трассы между поселками Салемал и Панаевска пока закрыт из-за метелей. На зимник от Салемала до Аксарки выпускают только полноприводный транспорт массой до 20 тон. Остальные зимние дороги доступны для любого вида транспорта массой до 30 тон.

Отметим, что на большей части Ямала не развита транспортная инфраструктура. Зимники являются единственными дорогами, которые связывают между собой населенные пункты. С весны до начала зимы транспортная связь между ними возможна только по рекам или по воздуху — на вертолетах.

Вячеслав Егоров
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