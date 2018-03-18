Житель Ноябрьска отдал свой голос на выборах президента России во Вьетнаме. Он пришел на избирательный участок в Хошимине в шортах и сланцах.
Сообщения о высокой активности за рубежом россиян, которые принимают участие в выборах, поступают с самого утра 18 марта. На многих избирательных участках в разных странах мира образовались очереди. Так, в Казахстане очередь растянулась более чем на 100 метров, передает «Север-пресс». В Молдавии также собралось большое количество граждан РФ, которые пришли, несмотря на мороз и снегопад. В Белоруссии избиратели начали приходить на участки еще до их открытия. Большая явка зафиксирована также в Греции, ОАЭ, Таджикистане.
По данным Центроизбиркома, за рубежом зарегистрировано 1 875 408 россиян, имеющих право проголосовать за одного из кандидатов на пост главы России. Всего в разных странах мира открыт 401 участок для голосования, сообщало «URA.RU».