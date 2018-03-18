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Главные новости Ямала
20:58  18 марта 2018 0

На Ямале закрылись избирательные участки. В регионе ожидают рекордную явку

На Ямале с утра стояли очереди за бюллетенямиФото: Вячеслав Егоров
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В ЯНАО в 20:00 по местному времени завершилось голосование на выборах президента России, избирательные комиссии закрылись на подсчет голосов.

Как сообщили в окружном избиркоме, активность избирателей в ЯНАО на 18:00 составила 84,86%, или 314 488 человек. Самые активные избиратели из числа городского населения оказались в Муравленко и Новом Уренгое — по 90,45%, Ноябрьске — 83,77% и Губкинском — 79,39%. Среди районов округа в лидерах Красноселькупский — 94,81%, Шурышкарский — 90,31% и Надымский — 89,49%.

Отметим, на это же время в прошлые президентские выборы округ показал явку чуть выше — 85,28%, а наблюдатели говорили о более высокой активности избирателей на Ямале. Ожидалось, что регион может установить новый рекорд явки и превысить результат в 93,35%, установленный в 2012 году. Этому могло поспособствовать и голосование за итоговые проекты благоустройства муниципалитетов по программе «Комфортная городская среда», которое также проходило на участках.

При этом на выборах в 2018 году молодежь привлек в том числе фотоконкурс, в рамках которого уральцы делали селфи на фоне бренд волла «Лица Ямала». Те, кто опубликует снимки в соцсетях, могут выиграть iPhone, камеры GoPro, игровые приставки от Sony, гироскутеры и велосипеды.

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За фото с символом Ямала можно получить iPhone X, iPad Pro, Apple Watch, Sony PS4 и камеру GoPro страница пользователя в Instagram

Сергей Мороз
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