В Зауралье пустят с молотка цеха, дома и земельные участки должников

В апреле в Курганской области пройдут торги по продаже арестованного имущества. С молотка уйдут жилые дома и квартиры, производственные здания и земельные участки, сообщает пресс-служба УФССП региона.
На продажу выставлены земельные участки в Кетовском и Целинном районах, дома и квартиры в Кургане, Шадринском и Мишкинском районах, а также здание зерносклада, гаражи и автомобили. Наиболее крупные лоты — здание цеха крупнопанельного домостроения по проспекту Машиностроителей, 34 в Кургане стоимостью более 26 млн рублей, офисное здание в 1-м микрорайоне Кургана стоимостью 11,7 млн рублей, здание кислородного цеха в деревне Новая Сидоровка Кетовского района стоимостью 5,8 млн рублей.
Подробно узнать информацию о лотах можно на сайте управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям, а также на сайте http://torgi.gov.ru/. В Кургане хранит и продает арестованное имущество ООО «Торговый стиль». Малогабаритные вещи можно приобрести на улице Куйбышева, 127/3. Выставленный на торги транспорт хранится на улице Омской, 80, строение 2.