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Главные новости Тюменской области
10:17  02 апреля 2018 0

В Тюмени из железнодорожного вокзала эвакуированы 250 человек. Проезд к зданию перекрыт

Эвакуация здания Управы Замоскворецкого района в связи с угрозой о заложенной бомбе. Москва, полиция, полицейский автомобиль, управа замоскворецкого района, полицейское оцепление
Эвакуация началась из-за звонка о подозрительном предметеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени утром в понедельник, 2 апреля, эвакуируют железнодорожный вокзал из-за сообщения о подозрительном предмете. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, информация поступила в 8:10 утра. На месте работают спасатели, полицейские, дежурят автомобили скорой помощи.

Из здания уже эвакуировано около 250 человек, в том числе все сотрудники вокзала. Поиски подозрительного предмета продолжаются.

«Тюмень, ж/д вокзал перекрыт»
Фото: Владимир Нестеров, «ВКонтакте»

На расписании движения поездов инцидент не сказался — задержек нет, все поезда идут по графику. К платформам люди выходят через железнодорожный мост, а не через здание вокзала, сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь Тюменского региона обслуживания СвЖД Снежана Копыльцова.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО корреспонденту агентства сообщили, что пока «мероприятия продолжаются».

В соцсетях тюменцы пишут: «ж/д вокзал перекрыт». В УГИБДД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что движение ограничено по улице Первомайской на участке от железнодорожного вокзала до Товарного шоссе.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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