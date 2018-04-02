В Тюмени утром в понедельник, 2 апреля, эвакуируют железнодорожный вокзал из-за сообщения о подозрительном предмете. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, информация поступила в 8:10 утра. На месте работают спасатели, полицейские, дежурят автомобили скорой помощи.
Из здания уже эвакуировано около 250 человек, в том числе все сотрудники вокзала. Поиски подозрительного предмета продолжаются.
На расписании движения поездов инцидент не сказался — задержек нет, все поезда идут по графику. К платформам люди выходят через железнодорожный мост, а не через здание вокзала, сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь Тюменского региона обслуживания СвЖД Снежана Копыльцова.
В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО корреспонденту агентства сообщили, что пока «мероприятия продолжаются».
В соцсетях тюменцы пишут: «ж/д вокзал перекрыт». В УГИБДД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что движение ограничено по улице Первомайской на участке от железнодорожного вокзала до Товарного шоссе.