Ямальские депутаты предложили избавить от налогов арктических авиаперевозчиков

Ямальские депутаты предложили отменить налог на добавленную стоимость [НДС] для арктических авиаперевозчиков. Парламентарии предполагают, что это вызовет рост спроса на воздушные перевозки среди населения и улучшит качество жизни граждан, что компенсирует потери бюджета из-за отмены налога.
Идея пока на стадии проработки. Пока принимаются предложения и замечания от заинтересованных структур, проводятся подсчеты экономических и социальных эффектов. «Многие темы носят комплексный характер, и мы берем их в проработку. Целый блок вопросов будет связан с привлечением в эту сферу предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо разработать соответствующие меры стимулирования, показать видение перспектив», — прокомментировал инициативу председатель комитета по бюджету налогам и финансам ямальского Заксобрания Виктор Казарин.
Отметим, что большую часть рейсов на ямальских направлениях выполняет авиакомпания «Ямал», и в первую очередь именно на ней скажется отмена НДС и возможное увеличение пассажиропотока в регионе. Возглавляет авиакомпанию Василий Крюк, который также является депутатом Заксобрания Ямала. Получить комментарии представителей авиакомпании «Ямал» пока не удалось, они не отвечают на звонки.
Ранее стало известно, что Минфин выступил с предложением о отмене НДС на всех межрегиональных маршрутах. При этом они предлагают компенсировать потери, подняв налоговую ставку на московские рейсы до 18%.