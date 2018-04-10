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Главные новости Тюменской области
10:02  10 апреля 2018 0

Тюменский нотариус прокомментировала туалетный скандал. «Мне извиняться? Я не буду!»

В отношении Надежды Абрамкиной возбуждено дисциплинарное производствоФото: скриншот из ролика

Тюменский нотариус Надежда Абрамкина, устроившая перепалку с клиентами из-за туалета, не планирует извиняться за свое поведение. Женщина считает свои действия абсолютно оправданными и не видит своей вины.

«Я что должна была сказать, правильно вы сходили в туалет? Без разрешения зашли. Может, там у нас архив! Я не могу после каждого гражданина мыть туалет. А после него (посетителя) кто садиться будет?!» — заявила Абрамкина в разговоре с журналистами тюменского портала NashGorod.ru. Нотариус добавила, что «если человеку нужен туалет, то в магазине или сберегательной кассе в санузел зайти не получится». Она возмутилась: «Мне извиняться? Я не буду! В чем должна извиняться? Что попросила людей вымыть унитаз?».

В Федеральной нотариальной палате России заверили, что в отношении Надежды Абрамкиной возбуждено дисциплинарное производство. «Если все факты подтвердятся, то, безусловно, нотариус понесет наказание», — пояснили в пресс-службе профобъединения.

Напомним, 7 апреля нотариус Надежда Абрамкина устроила перепалку с посетителями из-за девушки, воспользовавшейся санузлом в здании ее конторы. Женщина требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз после этого, угрожая отменой приема.

Павел Маркуш
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