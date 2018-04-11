Глава тюменского регионального отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков раскритиковал внешний облик новой гостиницы, которую возводит в историческом центре Тюмени многопрофильный центр «Фортис». Компания принадлежит бизнесмену Игорю Самкаеву. По мнению эксперта, появление данной конструкции (она похожа на ангар, обшитый сайдингом) печально скажется на архитектурном облике города. Об этом Табанаков заявил в разговоре с «URA.RU».
«Фасад выглядит очень печально. Такое впечатление, что студенты просто взяли готовую картинку и приклеили на здание. Вряд ли бы опытные архитекторы приняли такое решение», — комментирует Андрей Табанаков в разговоре с агентством.
Здание новой гостиницы строится на улице Красина вблизи памятников архитектуры периода Российской империи. Конструкция вплотную прилегает к набережной Туры. Согласно паспорту объекта, двухэтажный отель рассчитан на 12 мест. Здание обшито сайдингом, на одном из торцов смонтирована металлическая противопожарная лестница. Проектировало здание ЗАО «Проектировщик». Окончание строительства назначено на II квартал текущего года.
Проект гостиницы также подвергся критике горожан в социальных сетях. Пользователи «ВКонтакте», комментируя новостройку, используют термины «сарай», «производственный цех» и «автомойка».
Узнать позицию ЗАО «Проектировщик» на момент подготовки материала не удалось — руководитель компании Юрий Смирнов и его заместитель отсутствовали на рабочем месте. В приемной многопрофильного центра «Фортис» агентству пообещали связаться с руководством и предоставить комментарии позднее.
Ранее с молотка ушла расположенная всего в паре кварталов от гостиницы усадьба причта Знаменской церкви, а также прилегающая к ней территория. Ее за 19,6 миллиона рублей приобрел предприниматель Олег Мисько. По оценкам фонда, на реконструкцию объекта архитектурного наследия понадобится не менее 70 миллионов рублей — это более чем в три раза больше стоимости самого здания. Осуществить восстановительные работы бизнесмену придется за свой счет. Раскрывать свои дальнейшие планы на историческую усадьбу Олег Мисько отказался.