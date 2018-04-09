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Главные новости Тюменской области
23:14  09 апреля 2018 0

Усадьба в центре Тюмени, которую власти забрали у прежнего владельца, продана. Покупатель готовит сюрприз горожанам

Старинная усадьба серьезно пострадала из-за пожара в 2010 годуФото: Фонд имущества Тюменской области

В Тюмени продана старинная усадьба причта Знаменской церкви. Здание располагается в историческом центре города по адресу: улица Семакова, 1. Объект культурного наследия приобрел местный предприниматель Олег Мисько. Информацию о состоявшемся аукционе опубликовал Фонд имущества Тюменской области на своем сайте.

Судьба дома причта долгое время оставалась неопределенной. Фонд отобрал здание через суд у прежнего собственника Сергея Егорова, однако смог его продать лишь со второго раза. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Олег Мисько заплатил за лот 19 миллионов 630 тысяч рублей. Также, по оценкам фонда, предпринимателю предстоит вложить в реконструкцию не менее 70 миллионов рублей.

Фактически, ремонт памятника превысит его стоимость более чем в 3 раза.

Однако, по правилам аукциона, победитель вправе провести за свой счет новую оценку стоимости восстановительных работ.

Олег Мисько пока не спешит раскрывать общественности свои планы на архитектурный памятник
Фото: Личная страница Олега Мисько в соцсети Facebook

Олег Мисько в разговоре с «URA.RU» заявил, что пока не будет раскрывать свои дальнейшие планы на объект культурного наследия. «Не готов пока давать какие-либо комментарии», — сообщил собеседник агентства.

Мисько владеет несколькими фирмами (ООО «РосФуд», «Наш город», «Магна Консалт»), ведущими свою деятельность в сфере строительства, аренды недвижимости, общепита, торговли продуктами питания. Существует несколько версий, что может появиться на территории усадьбы — ресторан, гостиница, либо на этом месте откроет двери официальное учреждение. Усадьба обладает территорией (1355,1 кв. м), прилегает к благоустроенной части набережной Туры.

Усадьба причта Знаменской церкви была построена в начале ХХ века в деревянном исполнении. В 2010 году произошел пожар, из-за которого первоначальные ворота здания, забор и хозяйственные постройки были утрачены. Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.

Эльдар Булатов
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