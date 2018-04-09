В Тюмени продана старинная усадьба причта Знаменской церкви. Здание располагается в историческом центре города по адресу: улица Семакова, 1. Объект культурного наследия приобрел местный предприниматель Олег Мисько. Информацию о состоявшемся аукционе опубликовал Фонд имущества Тюменской области на своем сайте.
Судьба дома причта долгое время оставалась неопределенной. Фонд отобрал здание через суд у прежнего собственника Сергея Егорова, однако смог его продать лишь со второго раза. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Олег Мисько заплатил за лот 19 миллионов 630 тысяч рублей. Также, по оценкам фонда, предпринимателю предстоит вложить в реконструкцию не менее 70 миллионов рублей.
Фактически, ремонт памятника превысит его стоимость более чем в 3 раза.
Однако, по правилам аукциона, победитель вправе провести за свой счет новую оценку стоимости восстановительных работ.
Олег Мисько в разговоре с «URA.RU» заявил, что пока не будет раскрывать свои дальнейшие планы на объект культурного наследия. «Не готов пока давать какие-либо комментарии», — сообщил собеседник агентства.
Мисько владеет несколькими фирмами (ООО «РосФуд», «Наш город», «Магна Консалт»), ведущими свою деятельность в сфере строительства, аренды недвижимости, общепита, торговли продуктами питания. Существует несколько версий, что может появиться на территории усадьбы — ресторан, гостиница, либо на этом месте откроет двери официальное учреждение. Усадьба обладает территорией (1355,1 кв. м), прилегает к благоустроенной части набережной Туры.
Усадьба причта Знаменской церкви была построена в начале ХХ века в деревянном исполнении. В 2010 году произошел пожар, из-за которого первоначальные ворота здания, забор и хозяйственные постройки были утрачены. Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.