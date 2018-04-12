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Главные новости Ямала
15:26  12 апреля 2018 4

На Ямале дотла сгорел старейший православный храм. ВИДЕО

Огонь охватил все деревянное зданиеФото: пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО

Храм Казанской Божьей Матери практически полностью сгорел в Тарко-Сале на Ямале. Сейчас спасатели и местные жители решают вопрос о том, можно ли его восстановить.

«Здание храма размером 20 на 10 метров, 1973 года постройки. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли на площади ориентировочно 200 квадратных метров. В момент возникновения пожара в здании людей не было. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Менее чем через час открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Храм был полностью деревянным. Во время пожара у него обрушилась крыша. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. В настоящее время спасатели выясняют точную причину, а также проводят предварительную оценку ущерба. В дальнейшем на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям будет рассмотрена возможность восстановления здания.

Игорь Чукреев
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