На Ямале рабочего пронзил ковш экскаватора

На территории Муравленковского месторождения на Ямале обнаружили тело мужчины 1975 года рождения, погибшего при странных обстоятельствах. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и суицид, сообщили «URA.RU» в региональном СУ СКР. Тело нашли 8 апреля, но рассказали о загадочной смерти рабочего только сегодня.
«Около 22 часов в отдаленной местности обнаружено тело мужчины с повреждениями от клыка ковша экскаватора. При осмотре места происшествия установлено, что от тела погибшего к пульту управления ковшом привязан кабель», — пояснили в ведомстве. Сейчас проводится доследственная проверка, опрашиваются близкие и коллеги мужчины.
Ранее «URA.RU» сообщало о другом несчастном случае на ямальском месторождении. Помощник бурильщика упал с семнадцатиметровой высоты и скончался от полученных при падении травм.