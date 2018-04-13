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Главные новости Ямала
10:55  13 апреля 2018 0

На Ямале рабочего пронзил ковш экскаватора

Закладка памятной плиты, посвященной началу строительства новой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил, экскаватор, ремонтные работы, завод, строительство
ЧП произошло при загадочных обстоятельствах (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Муравленковского месторождения на Ямале обнаружили тело мужчины 1975 года рождения, погибшего при странных обстоятельствах. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и суицид, сообщили «URA.RU» в региональном СУ СКР. Тело нашли 8 апреля, но рассказали о загадочной смерти рабочего только сегодня.

«Около 22 часов в отдаленной местности обнаружено тело мужчины с повреждениями от клыка ковша экскаватора. При осмотре места происшествия установлено, что от тела погибшего к пульту управления ковшом привязан кабель», — пояснили в ведомстве. Сейчас проводится доследственная проверка, опрашиваются близкие и коллеги мужчины.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом несчастном случае на ямальском месторождении. Помощник бурильщика упал с семнадцатиметровой высоты и скончался от полученных при падении травм.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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