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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
11:16  24 ноября 2017 0

На Ямале разбился рабочий, упав с буровой вышки

Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, газ, сургутнефтегаз, нефтяники, нефть, добыча нефти, снг, нефтяная вышка, буровая учебная
ЧП произошло утром 23 ноябряФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Романовском месторождении в Пуровском районе Ямала при работах на буровой вышке погиб один из рабочих. Помощник бурильщика упал с семнадцатиметровой высоты и скончался от полученных при падении травм.

Инцидент произошел 23 ноября около 11 часов дня. Из-за происшествия доследственную проверку начал Следственный комитет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Ямалу.

Добавим, что это уже не первый случай гибели рабочих на ямальских месторождениях. Весной один из рабочих также получил смертельные травмы при работе на буровой установке на Мессояхинском месторождении. Несколькими днями ранее в Пуровском районе произошел взрыв на месторождении, в результате которого один из рабочих погиб и еще один с травмами был доставлен в больницу. Чаще всего причиной ЧП становятся нарушения техники безопасности.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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