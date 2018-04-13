В Тюмени закрыли «Пятерочку», где слишком громко гремели тележки

15:30 13 апреля 2018 0

Магазин долгое время нарушал покой соседей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменская семья, которая проживает в квартире над одним из магазинов сети «Пятерочка», пожаловалась на постоянный шум из супермаркета. Жильцы подали на руководство супермаркета в суд и выиграли дело, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

По словам соседей «Пятерочки», в магазине с утра до вечера гремят погрузочные тележки и громко стучат входные двери. В суде руководство сети супермаркетов представило выводы независимого эксперта об отсутствии нарушений, однако суд встал на сторону граждан, опираясь на заключение специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Как пояснили в пресс-службе приставов, руководство магазина нарушило санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений. В «Пятерочке» пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

На этой неделе судебный пристав опечатал «Пятерочку». Он будет в течение всего срока административного приостановления следить за тем, чтобы магазин не возобновил незаконно свою деятельность до устранения нарушений. В течение 30 суток руководству супермаркета предстоит устранить шум, нарушающий покой граждан.

Ранее в одном из магазинов популярной в народе сети магазинов «Пятерочка» нашли нарушения другого рода. Как писало «URA.RU», пермская прокуратура со специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора выявила на прилавках продукты с истекшим сроком годности и отсутствие документов на некоторые товары.