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Главные новости Тюменской области
18:06  17 апреля 2018 0

Водители тюменских автобусов все чаще устраивают ДТП. Чиновники рассказали, как будут исправлять ситуацию

Тюмень. Городские автобусы, городские автобусы
Тюменским водителям поставили на вид культуру работыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Водители тюменских автобусов стали часто попадать в ДТП. По статистике, которую представил городским депутатам замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев, количество таких дорожных инцидентов за год возросло на 44,7%. Народные избранники отметили, что культура обслуживания в муниципальном транспорте до сих пор оставляет желать лучшего.

В 2017 году водители тюменских автобусов попали в 217 ДТП — при том, что годом ранее их было 150. Выросло и число аварий, спровоцированных самими водителями муниципального пассажирского транспорта: 117 против 99, то есть в течение двух лет больше половины ДТП устраивают сами «автобусники».

«Как вы воздействуете на водителей?» — поинтересовался депутат Мурат Тулебаев, подчеркнув, что «статистика идет на увеличение». По словам Максима Афанасьева, неприятную статистику планируется поправить в 2018 году. Одна из мер, принятых для этого — установка камер видеофиксации на городских дорогах. Кроме того, в муниципальные контракты с перевозчиками, отметил чиновник, теперь включены пункты о том, что количество ДТП, совершенных по вине водителя, является одним из критериев качества работы и влияет на оплату по муниципальному договору.

При этом, судя по данным статистики, тюменцы все же вняли призывам властей и стали пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт: пассажиропоток в январе этого года по сравнению с прошлогодним серьезно возрос, отметил Юрий Баранчук. Правда народные избранники подчеркнули, что нужно поднимать культуру работы на общественном транспорте. Депутат Александр Захаров пояснил: тюменские водители автобусов могут «на светофоре выйти в сланцах и в трико покурить, разговаривать в дороге по сотовому телефону и забыть выключить правый поворотник». «Я понимаю, что это вторично, но пора уже задуматься над этим, — отметил он. — Новый автобус и небритый водитель в спортивных штанах — это негоже для 21 века. Я думаю, горожане нас обязательно поддержат в этом вопросе». Максим Афанасьев в ответ сообщил, что «у нас и культура стоит денег, ничего бесплатно не бывает», и пообещал, что подобные критерии качества появятся в следующих трехлетних муниципальных контрактах.

Надежда Карташова
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