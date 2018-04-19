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Главные новости Тюменской области
15:21  19 апреля 2018 1

Россияне бесплатно получат землю, купив квартиру. Идею предложили в Тюмени

Визит Куйвашева в Нижний Тагил, новострой, многоэтажки, недвижимость
Новая инициатива касается земельных участков рядом с многоэтажкамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские городские депутаты хотят инициировать изменения в Земельный и Жилищный кодекс РФ. Новшество касается оформления в собственность земельных участков рядом с многоэтажками. Вопрос обсудили сегодня на заседании думской комиссии по градостроительству. Как пояснил депутат единорос Дмитрий Осипов, речь идет о тех участках, которые прилегают к домам, но не являются общедолевой собственностью владельцев квартир. На таких участках, во дворах, как правило, располагаются детские и спортивные площадки, парковки, зоны отдыха для жильцов.

«Жители хотят сами распоряжаться этим имуществом — дворы станут более комфортными, безопасными, благоустроенными» — пояснил Осипов, отметив, что сейчас по закону нельзя бесплатно включить такие участки в общее имущество жильцов, если под их домом участок уже сформирован — как правило, ровно по отмостку дома. «Так их порой формирует застройщик, чтоб снизить свои затраты на содержание земельного участка», — рассказал он.

Депутата поддержала его коллега Альбина Селезнева, поинтересовавшись лишь, будет ли новшество обязательным для всех россиян или те, кто не желает брать на содержание дворы, могут их оставить в муниципальной собственности. Осипов подтвердил: поправка говорит о праве жителей, а не об обязанности.

Депутат от ЛДПР Алексей Чирков, в свою очередь, назвал инициативу спорной, поинтересовавшись, не является ли поправка попыткой чиновников избавить бюджет от трат на дворы и переложить их на плечи жильцов. Осипов отмел это предположение, уточнив, что налог за эти участки жильцам по закону платить не надо. На заседании члены комиссии поддержали предложение и постановили вынести вопрос на обсуждение гордумы. Воздержался при голосовании только Чирков. В случае одобрения городскими депутатами инициатива будет внесена в облдуму с тем, чтобы старшие коллеги представили ее в федеральный парламент.

Надежда Карташова
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