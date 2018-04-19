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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:49  19 апреля 2018 4

В Москве угнали Rolls-Royce светской львицы за 16 миллионов

По некоторым данным, жертвой угонщиков стала Надежда ОболенцеваФото: Надежда Оболенцева, Instagram

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту угона элитного Rolls-Royce Ghost и микроавтобуса Mercedes. По некоторой информации, жертвой автоугонщиков стала известная в светских кругах Надежда Оболенцева.

«В Гранатном переулке неизвестный совершил угон автомобилей марок Rolls-Royce Ghost EWB стоимостью 16,5 млн рублей и Mercedes-Benz Viano стоимостью 3,1 млн рублей», — приводит сообщение ведомства портал Life.ru. Издание отмечает, что пострадавшей может быть бывшая жена олигарха Айрата Исхакова, автор журнала Tatler Надежда Оболенцева.

Отметим, что Оболенцева развелась с топ-менеджером «Нефтегазиндустрии» Айратом Исхаковым в мае 2017 года, сообщали СМИ. «Она живет в режиме „роскошь — норма жизни“», — пишет журнал Tatler об Оболенцевой, которая также является создательницей так называемого интеллектуального общества «Клуб 418».

Дарья Корчак
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