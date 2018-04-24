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Главные новости Тюменской области
13:45  24 апреля 2018 1

В Тюмени бродячие собаки нападают на людей и домашних животных. «Сегодня разорвали еще одну»

Клипарт, бездомные животные, бродячие собаки, дворняги
Животные угрожают безопасности людейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени участились случаи нападения бродячих собак на людей и домашних животных. В соцсетях жители жалуются, что обращения в службу отлова собак не помогают.

«Около дома на Харьковской, 60, на меня напала собака сзади. Я начала отбиваться, подлетела вторая. Окружили и с оскалом пытались напасть. На мой крик прибежали трое мужчин, с трудом отогнали их. Вызвали полицию и службу отлова собак. Через несколько минут все уехали, а собаки продолжают кидаться на прохожих», — цитирует администрация группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» письмо одного из своих пользователей.

«На 30 лет Победы, 115, бегает стая собак. Кидаются и на людей, и на домашних собак. Пару недель назад искусали женщину. Обратились в службу 112, сказали, что передали информацию в администрацию и полицию. Звонили из службы отлова собак, обещали выловить. Звонил участковый, обещал контролировать весь процесс. Итог: сегодня разорвали еще одну собаку, хорошо хоть не человека…» — распространяет аналогичное сообщение от своего читателя группа «Инцидент.Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам пользователей, эффекта от обращения в службу по отлову животных не наблюдается — количество бродячих собак и случаев нападения не снижается. В МКУ «ЛесПаркХоз», которое отвечает за организацию работы по отлову животных, прокомментировать «URA.RU» ситуацию не смогли, пояснив, что все сотрудники на выездах.

Игорь Чукреев
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