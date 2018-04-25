На ремонт скандальной курганской больницы потратят девять миллионов рублей

В Кургане проведут капитальный ремонт больницы скорой медицинской помощи (БСМП). По данным портала госзакупок, из бюджета на это готовы выделить 8 миллионов 742 тысячи 883 рубля.
Согласно аукционной документации, на объекте проведут фасадные работы, включая замену окон, витражей и дверей. Кроме того, подрядчику необходимо сделать ремонт всех внутренних помещений: палат, кабинетов, служебных помещений, санитарных комнат, коридоров и фойе, а также выполнить сантехнические, электромонтажные работы и установку отопительных систем. Победитель конкурса определится 18 мая, а завершить ремонт планируется уже осенью этого года.
Курганская БСМП остро нуждается в ремонте. В 2016 году прокуратура области выявила многочисленные нарушения в отделении реанимации и анестезиологии, включая неудовлетворительное состояние помещений, а самих помещений явно не хватает. На некачественное медицинское обслуживание в больнице жалуются родственники пациентов: так, близкие погибшего в сентябре прошлого года мужчины смогли добиться возбуждения уголовного дела. В начале апреля в реанимации БСМП скончался пациент, которого отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.