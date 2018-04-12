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12 апреля 2018
16:43  12 апреля 2018 0

Сургутянин приехал во всемирно известную курганскую клинику на лечение и умер. Родственники заподозрили врачей в халатности

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Мужчине провели экстренную операцию, но не сумели сохранить его жизньФото: depositphotos.com © URA.RU

В реанимации Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) 5 апреля скончался 33-летний житель Сургута Максим Перфильев, который приехал в столицу Зауралья на операцию. Родственники считают, что причиной смерти мужчины стала некачественная медицинская помощь.

Как рассказала «URA.RU» гражданская супруга Максима Светлана, 2 апреля он прибыл на прием в РНЦ ВТО им. Илизарова. Здесь ему предстояло пройти обследование, а затем лечь на операцию по замене тазобедренного сустава, которую не делают больше нигде на Урале — в родном городе мужчине выдали направление. По словам Светланы, у ее мужа была проблема с левой ногой, которая еще больше усугубилась после неудачного падения. «Его прооперировали в Сургуте, сказали, что будет ходить, если разрабатывать ногу. Однако затем пошло нагноение, и потребовалась замена сустава. Кроме ноги, он больше ни на что не жаловался, хотя общее состояние было слабым», — поделилась с нашим агентством Светлана.

Примерно за полтора часа до приема в клинике Максиму стало плохо — он начал задыхаться и «пожелтел». Скорая помощь, по свидетельству отца Перфильева, который ее вызывал, прибыла через полчаса. В Курганской БСМП, куда доставили больного, сделали срочную операцию — оказалось, что у мужчины открылась язва и произошло кровоизлияние.

Позже в приемной родственникам Максима сообщили, что операция прошла успешно и его жизни ничего не угрожает. Но когда все же удалось дозвониться до реанимации, выяснилось, что состояние мужчины тяжелое: он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких.

«На второй день у него поднялась температура под сорок, которая держалась до утра следующего дня. По телефону врач объяснил, что муж просыпается, но в сознание его не приводят, так как организм еще не окреп. Но затем сказал, что Максима собираются отключить от ИВЛ, и если не задышит — сделают разрез на шее и вставят туда трубку, якобы мужу будет так удобнее дышать. При этом они признались, что они не знают, какая у него температура, так как уже отключили датчики», — продолжает Светлана. После того, как женщина перезвонила через некоторое время, ей заявили, что мужчина уже час как скончался от внезапной остановки сердца. В официальном свидетельстве о смерти (копию Светлана предоставила «URA.RU») ее причинами указываются острые перитонит и хроническая язва двенадцатиперстной кишки.

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Также Светлана упомянула, что в больнице ее мужа еще и «обчистили» — приехавший забирать вещи сына отец обнаружил пропажу денег из закрытого кармана. «Он спросил: „А что, сын в магазин успел сбегать в тяжелом состоянии?“. Они лишь развели руками», — говорит женщина.

Корреспондент «URA.RU» попытался связаться с представителями Курганской БСМП, однако в больнице сообщили, что главный врач находится на совещании, а его заместители отсутствуют на своих местах. Официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию агентство направило в адрес департамента здравоохранения по Курганской области.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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