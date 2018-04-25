Ямальца посадили за секс с несовершеннолетней падчерицей

Мужчина проведет за решеткой почти шесть лет
Жителя Надыма осудили за интимную связь с падчерицей. Несмотря на то, что секс происходил по обоюдному согласию (что установлено следствием и судом), неродной отец получил срок за половую близость «с лицом, не достигшим 14-летнего возраста».
Растление продолжалось на протяжении всего 2016 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Суд приговорил мужчину на пять лет и десять месяцев колонии общего режима. Точный возраст ребенка не раскрывается.
Ранее сообщалось, что педофил изнасиловал десятилетнюю девочку в поезде «Москва-Приобье». Ребенок смог рассказать о случившемся, только когда преступник сошел с поезда.