Педофил из Перми дождался ночи и надругался над 10-летней попутчицей

20:45 13 апреля 2018 0

Девочка рассказала о произошедшем не сразу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против 48-летнего жителя Перми, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки в поезде «Москва — Приобье». Преступление было совершено в конце марта.

По версии следствия, педофил надругался над 10-летней попутчицей 30 марта поздним вечером в вагоне поезда, когда выключили свет. Состав на тот момент шел по территории Нижегородской области. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся девочка рассказала лишь после того, как мужчина вышел на своей станции.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела», — рассказали в ведомстве. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.