{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
20:45  13 апреля 2018 0

Педофил из Перми дождался ночи и надругался над 10-летней попутчицей

Виды Перми, ржд, купейный вагон, купе, туризм, путешествие поездом, спальные места, верхние полки
Девочка рассказала о произошедшем не сразуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против 48-летнего жителя Перми, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки в поезде «Москва — Приобье». Преступление было совершено в конце марта.

По версии следствия, педофил надругался над 10-летней попутчицей 30 марта поздним вечером в вагоне поезда, когда выключили свет. Состав на тот момент шел по территории Нижегородской области. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся девочка рассказала лишь после того, как мужчина вышел на своей станции.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела», — рассказали в ведомстве. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров