Водитель обесточил райцентр на Ямале

В поселке Тазовский в 18.35 незадачливый водитель совершил наезд на ЛЭП, из-за чего произошло короткое замыкание на линии мощностью шесть кВ и дальнейшее отключение райцентра. Инцидент произошел в районе пирса Рыбзавода.
В краткие сроки котельные и хирургия были переведены на автономные дизельгенераторы. Работники филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе выявили место аварии и произвели ремонт поврежденного участка, после чего приступили к постепенному подключению трансформаторных подстанций поселения, сообщает пресс-служба компании.
На место происшествия была вызвана полиция, благодаря которой виновника на «Урале» с грейферной установкой удалось найти по горячим следам. Шофер уже признался в содеянном. Электроснабжение Тазовского осуществляется в нормальном режиме.