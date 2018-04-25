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25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
21:50  25 апреля 2018 1

Водитель обесточил райцентр на Ямале

Водитель уже признал винуФото: пресс-служба «Ямалкоммунэнерго»

В поселке Тазовский в 18.35 незадачливый водитель совершил наезд на ЛЭП, из-за чего произошло короткое замыкание на линии мощностью шесть кВ и дальнейшее отключение райцентра. Инцидент произошел в районе пирса Рыбзавода.

В краткие сроки котельные и хирургия были переведены на автономные дизельгенераторы. Работники филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе выявили место аварии и произвели ремонт поврежденного участка, после чего приступили к постепенному подключению трансформаторных подстанций поселения, сообщает пресс-служба компании.

На место происшествия была вызвана полиция, благодаря которой виновника на «Урале» с грейферной установкой удалось найти по горячим следам. Шофер уже признался в содеянном. Электроснабжение Тазовского осуществляется в нормальном режиме.

Семен Гринберг
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