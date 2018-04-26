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Главные новости Тюменской области
11:35  26 апреля 2018 1

Спикера тюменской гордумы наказали за «чистосердечное признание» депутата

Круглый стол по капремонту. Тюмень, селезнева альбина
Альбина Селезнева рассказала о нарушении срока приема документов комиссией по поощрениямФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени прокуратура наказала спикера городской думы за «чистосердечное признание» одного из депутатов. Городское надзорное ведомство указало председателю думы Дмитрию Еремееву на необходимость устранить нарушения закона, которые допускает думская комиссия по поощрениям.

О том, что сроки подачи и рассмотрения документов регулярно нарушаются, публично заявила глава комиссии по поощрениям Альбина Селезнева. Это произошло 21 марта на заседании думской комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

По словам Селезневой, случается, что комиссия принимает и рассматривает документы на награждение и поощрение кандидатов за семь дней до заседания думы, а не за 30, как положено по закону. Тюменские активисты из общественной организации «Народный контроль» заинтересовались «чистосердечным признанием» Селезневой, предположив, что неравные условия для разных кандидатов при подаче документов могут быть дискриминационными и даже иметь признаки коррупции: то есть для «нужных» людей документы могут взять за несколько дней до заседания, а остальным придется выдерживать установленный срок.

В городской прокуратуре по письму общественников провели проверку. «Доводы обращения нашли свое подтверждение, — говорится в ответе прокуратуры (есть в распоряжении редакции). — По выявленным фактам председателю Тюменской городской думы внесено представление об устранении нарушений закона».

Надежда Карташова
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