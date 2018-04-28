Заявление московской компании «Национальный Телевизионный синдикат» о банкротстве курганского ООО «Главное телевидение», связанного с телевизионным каналом KURGAN.RU, оставлено без движения. Решение об этом принято в связи с нарушениями при подаче иска, следует из картотеки арбитражных дел.
«Национальный Телевизионный синдикат» 23 апреля обратился в арбитражный суд Курганской области с требованием признать банкротом курганскую компанию, задолжавшую ему более миллиона рублей за прокат телевизионных программ на кабельным канале KURGAN.RU. Заявитель также просил утвердить временного управляющего из числа членов саморегулируемой организации — Некоммерческого партнерства «ЦФОП АПК».
Как оказалось, истец передал в суд не все требуемые документы. В связи с этим принято решение оставить заявление о банкротстве без движения до 21 мая. Если в указанный срок «Национальный Телевизионный синдикат» не предоставит в суд отсутствующие документы, иск будет возвращен заявителю.