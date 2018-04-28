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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
17:22  28 апреля 2018 0

В Кургане затягивается банкротство телеканала. Суд нашел нарушения в иске

Пресс-конференция. Сергей Полукеев. Ханты-Мансийск., телекамеры, съемка
У телеканала появилось время, чтобы решить проблемуФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Заявление московской компании «Национальный Телевизионный синдикат» о банкротстве курганского ООО «Главное телевидение», связанного с телевизионным каналом KURGAN.RU, оставлено без движения. Решение об этом принято в связи с нарушениями при подаче иска, следует из картотеки арбитражных дел.

«Национальный Телевизионный синдикат» 23 апреля обратился в арбитражный суд Курганской области с требованием признать банкротом курганскую компанию, задолжавшую ему более миллиона рублей за прокат телевизионных программ на кабельным канале KURGAN.RU. Заявитель также просил утвердить временного управляющего из числа членов саморегулируемой организации — Некоммерческого партнерства «ЦФОП АПК».

Как оказалось, истец передал в суд не все требуемые документы. В связи с этим принято решение оставить заявление о банкротстве без движения до 21 мая. Если в указанный срок «Национальный Телевизионный синдикат» не предоставит в суд отсутствующие документы, иск будет возвращен заявителю.

Станислав Достовалов
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