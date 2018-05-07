21:00 07 мая 2018 0

Сегодня в Кремле состоялась инаугурация президента России Владимира Путина ФОТО: пресс-служба Кремля

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Сегодня состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. В программной речи главы государства эксперты услышали много интересных деталей, которые ясно дают понять, что ждет россиян в ближайшие годы.

Сразу после церемонии Путин назвал имя нового премьер-министра. Им вероятнее всего станет Дмитрий Медведев, который сегодня утром подал в отставку. Старый-новый премьер уже назвал претендентов на высокие должности в новом составе правительства РФ — Рогозину и Шувалову там места не нашлось.

Вся Россия сегодня обсуждала инаугурацию президента. Сначала в соцсетях посмеялись над одинокой Поклонской, ожидающей начала церемонии, потом более тысячи студентов вышли на улицу ради оригинального поздравления Путина. Не остался в стороне и музыкант Сергей Шнуров, который посвятил президенту саркастичную поэму.

Украина планирует использовать Крымский мост после возвращения Крыма. Такое заявление сделал известный журналист Матвей Ганапольский. В соцсетях высмеяли украинские амбиции, а в Совфеде рассказали, когда и при каких условиях Крымский мост станет частью Украины.

Россиянам придется работать только на налоги. И начало этому положит новый налоговый сбор, предложенный Минфином. Эксперты объяснили, почему государство хочет выкачивать из граждан больше денег и какие профессии окажутся под ударом.

А на Урале сельская бизнесвумэн решила разыграть «многоходовочку» и на деньги, выделенные ей правительством на покупку коров, приобрела автомобиль. Власти такого финта не оценили и попросили помощи у прокуратуры.