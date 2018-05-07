Главные достижения и провалы Дмитрия Медведева

18:47 07 мая 2018 0

7 мая стало последним рабочим днем для Дмитрия Медведева на посту премьера. 8 мая станет первым рабочим днем для Дмитрия Медведева на посту премьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вступивший в должность президента России Владимир Путин предложил Госдуме утвердить в должности председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Он занимал эту позицию и предыдущие шесть лет, став первым в истории России главой кабмина, продержавшемся на этом месте весь отпущенный ему срок. «URA.RU» поговорило с политическими экспертами и составило рейтинг самых главных достижений и провалов премьера.

Достижение №1: российская экономика не пробила дно

Россияне должны в первую очередь быть благодарны Медведеву за то, что его правительству удалось удержать российскую экономику на плаву, невзирая на внешнеполитическое давление и санкции. Этот тезис высказали все опрошенные «URA.RU» эксперты. Как отмечает президент Центра политических технологий Игорь Бунин, российская экономика не дает никакого прироста, но и не падает на дно.

Главное достижение правительтсва Медведева в том, что экономика России не сыграла в ящик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так, уровень годовой инфляции в России в 2017 году составил рекордные 2,5%. В 2012 году этот показатель был равен 6,58%, максимум был в 2015 году — 12,9%. Такие результаты стали возможны благодаря работе правительства, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин: «Медведев не вмешивался в работу финансово-экономического блока, и это можно считать его заслугой, поскольку жесткая монетарная политика этого блока сглаживает различного рода колебания».

Все это произошло на фоне западной антироссийской санкционной политики, напоминает директор Института новейших государств Алексей Мартынов: «Медведев не позволил разорвать нашу экономику в клочья, обеспечил программы импортозамещения и реинвестирования в отечественного производителя».

Напомним, что первые экономические санкции против России со стороны США, ЕС и ряда других стран были введены в марте 2014 года. Причина — референдум в Крыму по вопросу воссоединения с Россией. Только за первый год санкций запрет иностранным банкам выдавать кредиты российским компаниям привел к тому, что российской экономике нужно было восполнить 160 — 200 млрд выпадающих заемных ресурсов (по данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН).

Достижение №2: поднял сельское хозяйство с колен

На счет главы кабмина эксперты практически единогласно записывают удачи в сельскохозяйственном секторе. Как отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, эту область экономики Медведев курировал, «еще будучи первым вице-премьером». Поэтому неслучайно при нем начался рост импортозамещения именно в этой сфере, полагает Илья Гращенков: «В целом, конечно, немногого удалось достичь, но некоторые пункты, например, по зерновым культурам, мясу и молоку, показали реальный рост».

Животноводство стало развиваться стремительными темпами из-за программы импортозамещения Фото: Анна Майорова © URA.RU

За три года после введения продуктового эмбарго поддержка сельского хозяйства из федерального бюджета выросла на треть (27%) — с 190 млрд рублей в 2014 году до 242 млрд рублей в 2017 году. Минсельхоз также создал механизм льготного кредитования в сфере АПК по ставке не более 5%. С 2017 года правительство увеличило размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством в два раза (до 3 млн руб.), а для семейных животноводческих ферм почти на треть — до 30 млн руб. Эти и другие меры, предпринятые Минсельхозом дали высокие результаты в импортозамещении: флагманом стала мясная отрасль. Так, по данным министерства, за последние три года производство свинины в России выросло на 20%, ее экспорт увеличился в 4,3 раза, а импорт упал до минимума. По производству этого мяса наша страна находится на 5-м месте в мире (после Китая, ЕС, США и Бразилии). Кроме того, в 2017 году доля российской молочной продукции в потреблении составляла 81%, говядины — 80%.

Впрочем, как отмечает Дмитрий Фетисов, несмотря на заметное оживление этой сферы и успехи в ней, «количество проблем в этой отрасли остается значительным». Например, за три года санкций вдвое сократился ввоз импортных овощей, в то время как производство собственных тепличных овощей выросло лишь на треть.

Достижения на аппаратно-политическом фронте

Эксперты отдают должное тому, что Медведеву удалось удержаться на посту премьера на протяжении всех шести лет, вопреки всем организованным против него информационным атакам. Политолог Павел Салин вспомнил самую мощную из них, которая произошла весной 2016 года, когда оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон». «Несмотря на это, Медведеву удалось сохраниться, большое значение при этом имеет то, что он пользуется доверием Владимира Путина, но в этом также есть заслуга его самого и его команды».

Партия «Единая Россия» получила конституционное большинство на выборах в Госдуму во главе с Дмитрием Медведевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политаналитик Илья Гращенков вспомнил и то, что на выборах в Госдуму в 2016 году Дмитрий Медведев единолично возглавил федеральный список партии «Единая Россия». В итоге единороссы набрали рекордные 76,22% голосов (это на 23,33% больше, чем на выборах в 2010 году) и получили конституционное большинство в нижней палате парламента. «Тогда Медведев одержал победу как председатель партии „Единая Россия“ и, безусловно, как премьер-министр. В целом страна показала, что политика премьера ее устраивает в столь сложной финансово-экономической ситуации».

Если говорить о внутриэлитной борьбе, то Медведеву удалось не допустить тотального доминирования главы «Роснефти» Игоря Сечина в ТЭК (на что тот, по словам политолога Евгения Минченко, претендовал). Эксперт делает оговорку, что премьеру при этом не удалось «продавить» свою повестку: Роснефтегаз так и не выплатил полный объем дивидендов, который заявлял Медведев, например. Похожая ситуация случилась с РЖД: Медведев добился отставки Владимира Якунина, но не смог поставить на эту корпорацию своего человека, добавляет Минченко.

Кроме того, премьеру удалось выдержать баланс между либеральной и патриотической повестками, тем самым «Минкультуры и Минобразования не смогли до конца „продавить“ свои программы», утверждает Илья Гращенков.

Провал №1: Медведев так и не стал реформатором

Главный минус работы премьера заключается в том, что он не провел ни одной реформы, считают опрошенные «URA.RU» эксперты. Они напомнили о провале программы по поддержке малого бизнеса, а также о неудачной реформе здравоохранения.

Пенсионеры так и не дождались реформы от первого срока Дмитрия Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Те изменения, которые нужно было начинать раньше, правительство будет вынуждено проводить уже в следующий премьерский срок, отмечает политолог Игорь Бунин: «Это и повышение пенсионного возраста, и изменение налоговой системы. Он должен был первым делом провести пенсионную реформу, но так этого и не сделал».

О повышении пенсионного возраста активно говорили в правительстве на протяжении всего текущего срока его работы, но все время этот вопрос откладывался. Так, в 2015 году Медведев заявил, что соответствующее решение нужно принимать «только в результате полноценного обсуждения с обществом, с экспертными кругами и оно должно базироваться на определенных предпосылках» (зависеть от средней продолжительности жизни и от желания самих граждан работать). И вот в преддверии обновления кабмина правительство разрабатывает законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом Медведев сообщил каналу «Россия 1» — текст интервью появился на сайте телекомпании 29 апреля. По словам премьера, консультации с экспертами ведутся не один год и власти готовы начать обсуждение на законодательном уровне.

Провал №2: имиджевые потери

Дмитрий Медведев так и не смог заработать репутацию самостоятельного политика и управленца, отмечают аналитики. «Этот имидж удобен для вышестоящего руководства, тем не менее нежелание и отсутствие возможности стать серьезной политической фигурой можно отнести к неудачам Медведева», — комментирует этот аспект Илья Гращенков.

Премьер пережил несколько информационных атак Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме того, премьер несет потери в аппаратном плане, отмечает политолог Павел Салин: «Позиции команды Медведева достаточно сильно ослабли в последние несколько месяцев. Идет активная атака, подрывается ее ресурсная база, и премьер ничего не может этому противопоставить».

Считается, что на позициях бизнес-группы премьера могло отразиться дело против братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Бизнесменов связывают с правой рукой Медведева, вице-премьером Аркадием Дворковичем, который курирует проекты бизнесменов. Отметим, что в 2013 году родственник Магомедовых Ахмед Билалов был уволен с должности вице-президента ОК РФ после того, как его публично раскритиковал Владимир Путин за работу его структур на «олимпийской стройке».

Слияние Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда, по мнению экспертов, также ослабило юридический блок премьера: тогда несколько однокурсников Медведева потеряли свои руководящие должности.

Провалы в спорте, фарме и туризме

Оценивая эффективность Медведева, эксперты вспомнили ряд неудач, которые сопутствовали работе правительства. И, хотя за каждую из них отвечает профильный вице-премьер, скандалы в них ассоциируются в том числе и с самим премьером.

Неудачи в спорте, здравоохранении и внутреннем туризме россияне ассоциируют с кабмином Медведева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Допинговый скандал и недопуск российской сборной на зимнюю Олимпиаду в Корее вскрыли проблемы в отечественном спорте. «Эта ситуация говорит о том, что необходимо пересмотреть программу работы государства в спортивной сфере», — отмечает Дмитрий Фетисов.

Напомним, из-за «допингового» дела против России сначала на летней Олимпиаде в Рио в 2016 году не смогла выступить наша сборная по легкой атлетике. На зимние игры в Пхенчхан не была допущена вся наша сборная: спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Кроме того, по словам Фетисова, вскрылись проблемы отечественной фармакологии. Этому способствовало обсуждение последнего законопроекта Госдумы об антисанкциях: выяснилось, что до сих пор в России не созданы аналоги важных зарубежных препаратов, что свидетельствует о провале программы импортозамещения в отечественной фармацевтике.

Напомним, что в этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин публично раскритиковал Минздрав России, который не смог выполнить свою задачу.

Фетисов также обозначил еще один провал Медведева: «Несмотря на все призывы президента заняться развитием внутреннего туризма и наличием у России ресурсов для реализации подобных проектов, серьезных достижений в этой сфере не было продемонстрировано».