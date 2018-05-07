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07 мая 2018
06 мая 2018
09:07  07 мая 2018 0

Украина раскрыла планы на Крымский мост. «Они строят, а мы будем пользоваться»

Строительство Керченского моста, лодка, керченский мост, крымский мост
Украина планирует пользоваться Крымским мостомФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украинский и российский журналист Матвей Ганапольский «предсказал» будущее Крымского моста. Он также поблагодарил Россию за возведение объекта.

По мнению Ганапольского, граждане Украины смогут воспользоваться мостом через Керченский пролив, когда Крым вернется в состав страны, сообщает агентство Nation News. «Они сейчас строят Крымский мост, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их», — приводит слова журналиста «Федеральное агентство новостей».

Напомним, Крымский мост планируют открыть в этом месяце. Ранее депутат украинской Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что объект нужно передать под управление некоего международного консорциума. В ответ депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик предложил Украине использовать Photoshop для создания видимости контроля над мостом.

Виктор Жуков
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