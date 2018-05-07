Украинский и российский журналист Матвей Ганапольский «предсказал» будущее Крымского моста. Он также поблагодарил Россию за возведение объекта.
По мнению Ганапольского, граждане Украины смогут воспользоваться мостом через Керченский пролив, когда Крым вернется в состав страны, сообщает агентство Nation News. «Они сейчас строят Крымский мост, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их», — приводит слова журналиста «Федеральное агентство новостей».
Напомним, Крымский мост планируют открыть в этом месяце. Ранее депутат украинской Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что объект нужно передать под управление некоего международного консорциума. В ответ депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик предложил Украине использовать Photoshop для создания видимости контроля над мостом.