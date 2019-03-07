Тюменские депутаты поддержали закон Путина о перерасчете пенсий

В Тюменской облдуме не нашлось несогласных с инициативой президента Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы поддержали законопроект об изменении порядка индексации пенсий, внесенный федеральным центром. Об этом «URA.RU» сообщил первый зампредседателя регионального парламента Андрей Артюхов.

«Законопроект направлен на поддержку людей, которые получают самые небольшие пенсии — кто же тут будет против», — прокомментировал первый вице-спикер итоги голосования. По его словам, решение заксобрания уже направлено в Москву. Голосование прошло в заочной форме.

Ранее агентство сообщало, что 5 марта руководители субъектов РФ получили из администрации президента указания провести 6—7 марта заседания региональных парламентов. Все они должны были обсудить единственный вопрос — об одобрении президентского федерального законопроекта, изменяющего порядок индексации пенсий. 20 февраля Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обратил внимание, что после индексации страховой части пенсии на 7% доходы части пожилых людей превысили прожиточный минимум. В результате они перестали получать социальные доплаты.

По словам Артюхова, закон коснется примерно 10% тюменских пенсионеров — это около 40 тысяч человек. «Они получат прибавку к пенсии, выплаты будут перерасчитаны с 1 января 2019 года», — заявил он.