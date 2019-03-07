Власти Ямала выделили полмиллиарда строителям храма в столице округа

Полгода назад фонд уже получал почти миллиард рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Власти Ямала предоставят полмиллиарда рублей некоммерческому фонду «Сотрудничество Ямала». Постановление о выделении средств было опубликовано 7 марта на сайте окружного правительства.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет департаменту внешних связей предоставить некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» субсидию в сумме 550 миллионов рублей», — говорится в тексте официального документа. На какие конкретно цели будут направлены эти деньги, в постановлении не указано.

Ранее «URA.RU» сообщало, что фонд «Сотрудничество Ямала» получал от ямальского правительства средства в сентябре 2018 года. Тогда организация получила 876 миллионов рублей. По версии источников агентства, значительная часть субсидии нужна для продолжения строительства соборного комплекса на набережной Шайтанки в Салехарде.

Фонд «Сотрудничество Ямала» ежегодно получает крупные субсидии на реализацию разных региональных проектов. В частности, через фонд оплачивается участие региона в крупной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя», которая ежегодно проходит в Берлине. Фонд финансирует ежегодный фестиваль «Мы за мир во всем мире!» в Болгарии.