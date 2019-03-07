Женщинам на Ямале подарят тюльпаны, выдержавшие 50-градусные морозы

В городе Новый Уренгой (Ямал) вырастили к Международному женскому дню десятки тысяч тюльпанов. Об урожае, перенесшем морозы, рассказали специалисты МУП «Уренгойское городское хозяйство».
Десять тысяч луковиц тюльпанов сотрудники теплиц высадили осенью 2018 года. Среди них были семена красного, желтого, розового и белого цветов. Двадцать недель ящики с луковицами находились в темном и прохладном месте, они хорошо сохранились, несмотря на ямальские 50-градусные морозы. «В теплицах проведено центральное отопление, зимой приходится даже охлаждать помещения, так как цветы комфортно чувствуют себя при температуре 10-11 градусов. В теплице поддерживается необходимая влажность, большое внимание уделяется работе вентиляции», — пояснили в МУП «Уренгойское городское хозяйство».
За три недели до «сбора урожая» ростки вынесли в тепло и на свет, к началу марта они расцвели. Несколько партий тюльпанов закупили городские предприятия в подарок сотрудницам к 8 Марта, остальные цветы поступили в магазины города.