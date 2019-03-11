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Центр Кургана останется без воды из-за двух аварий

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 10:39
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Разное. Курган, вода из крана
Жителей просят сделать запас водыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ограничения в подаче холодной воды возможны в центре Кургана из-за двух коммунальных аварий. Об этом «Водный Союз» сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Из-за аварии на водопроводе по улице Коли Мяготина, 58, холодное водоснабжение могут ограничить по улицам Зорге, 5,16,18,20,24,26,28,30,32,46; Свердлова, 34,36,38; Коли Мяготина, 56а (дом быта), Пушкина, 1а (детский сад №57). Кроме того, в других домах по улицам Коли Мяготина, Зорге и Станционной будут снижено давление.

Помимо этого, в связи с определением утечки на водопроводе по улице Гоголя возможно ограничение холодного водоснабжения по улицам Гоголя, 92,151,133,153 (АТиСО), 155 (д/с №61), Савельева, 56,58; Коли Мяготина, 176 (школа №27), 178, 217. Также холодной воды может не быть в теплопункте №66 и расположенном в этом районе частном секторе.

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