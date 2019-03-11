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Тюменская больница несколько лет работает без воды

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 14:24
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Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Медики даже не могут сходить в туалетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во врачебной амбулатории в поселке Бизино Тобольского района Тюменской области несколько лет нет воды. Информацию об этом разместил анонимный пользователь в сообществе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас в деревне Бизино, в амбулатории три или четыре года нет воды. Элементарно медикам не сходить в туалет. Ладно медики потерпят, но когда проводит прием врач, негде просто помыть руки. Двадцать первый век», — посетовал автор поста.

Администратор паблика Вадим Калина уточнил, что информация уже передана в департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве «URA.RU» сообщили, что разбираются в ситуации, и пообещали предоставить информацию позднее.

В самой амбулатории корреспонденту отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий на общение с прессой.

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