Тюменская больница несколько лет работает без воды

Во врачебной амбулатории в поселке Бизино Тобольского района Тюменской области несколько лет нет воды. Информацию об этом разместил анонимный пользователь в сообществе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».
«У нас в деревне Бизино, в амбулатории три или четыре года нет воды. Элементарно медикам не сходить в туалет. Ладно медики потерпят, но когда проводит прием врач, негде просто помыть руки. Двадцать первый век», — посетовал автор поста.
Администратор паблика Вадим Калина уточнил, что информация уже передана в департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве «URA.RU» сообщили, что разбираются в ситуации, и пообещали предоставить информацию позднее.
В самой амбулатории корреспонденту отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий на общение с прессой.