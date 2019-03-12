Новый замгубернатора Тюменской области признался, почему ушел из Госдумы

Владимир Сысоев принял предложение занять пост замгубернатора Тюменской области, потому что его привлекла важность поставленных перед ним задач. Об этом политик, до последнего времени работавший депутатом Госдумы от ЛДПР, сообщил в разговоре с «URA.RU».
«Мне достались важные сферы — работа в них связана с выполнением указов президента России и национальных проектов», — заметил замгубернатора. Ранее агентство сообщало, что Сысоев будет курировать в правительстве региона департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.
При этом, основной задачей на новой должности Сысоев видит обеспечение экономического роста региона. «Это очень важно, ведь Тюменская область всегда была инвестиционно-привлекательным регионом. Будем в команде правительства работать над улучшением жизни всей „большой“ Тюменской области», — заявил бывший депутат.
Распоряжение о назначении Владимира Сысоева заместителем губернатора сегодня, 12 марта, подписал глава Тюменской области Александр Моор. О возвращении депутата Госдумы в Тюменскую область «URA.RU» писало еще в конце января.