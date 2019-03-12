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Новый замгубернатора Тюменской области признался, почему ушел из Госдумы

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 13:14
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Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев (на переднем плане) будет обеспечивать экономический рост регионаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Владимир Сысоев принял предложение занять пост замгубернатора Тюменской области, потому что его привлекла важность поставленных перед ним задач. Об этом политик, до последнего времени работавший депутатом Госдумы от ЛДПР, сообщил в разговоре с «URA.RU».

«Мне достались важные сферы — работа в них связана с выполнением указов президента России и национальных проектов», — заметил замгубернатора. Ранее агентство сообщало, что Сысоев будет курировать в правительстве региона департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.

При этом, основной задачей на новой должности Сысоев видит обеспечение экономического роста региона. «Это очень важно, ведь Тюменская область всегда была инвестиционно-привлекательным регионом. Будем в команде правительства работать над улучшением жизни всей „большой“ Тюменской области», — заявил бывший депутат.

Распоряжение о назначении Владимира Сысоева заместителем губернатора сегодня, 12 марта, подписал глава Тюменской области Александр Моор. О возвращении депутата Госдумы в Тюменскую область «URA.RU» писало еще в конце января.

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