Владимир Сипягин (слева) предпочел не обсуждать трагедию Фото: скриншот видео, РЕН ТВ

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин не стал комментировал обледеневшие дороги в селе Богослово, где пожарные не успели спасти мать с ребенком. Женщина с пятилетним сыном заживо сгорели в частном доме, не дождавшись помощи.

После ЧП жители села Богослово набросились на местных чиновников с претензиями. Они заявили, что коммунальные службы за всю зиму ни разу не чистили дороги от снега и льда. На обледеневшем подъеме пожарная машина, ехавшая по вызову, забуксовала и не могла добраться до места. Проблему подтвердили и в региональном МЧС, передает «РЕН ТВ».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин не стал ничего объяснять корреспондентам. На вопрос журналиста «Известий»: «Как так получилось, что проблемой дорог стали заниматься только после трагедии?» глава региона не ответил. Ссылаясь на важную беседу с руководством района, он убежал, сел в машину и закрыл за собой дверь.

Трагедия произошла накануне утром. В частном доме вспыхнул пожар. Трое детей успели покинуть здание, а многодетная мать-одиночка с пятилетним сыном не выбрались из огня. Когда пожарные смогли добраться до места, дом полностью охватил огонь, сообщает readovka.news.