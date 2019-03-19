Певец Андрей Губин бросил работу и уехал в Таиланд с молодой возлюбленной

Продюсер Губина рассказал, что певца больше не интересует творчество Андрей Губин, Instagram

Известный российский певец, звезда 90-х Андрей Губин бросил музыкальную карьеру и уехал в Таиланд. Там музыканта застали с молодой возлюбленной из Уфы.

Об этом изданию StarHit рассказал продюсер Губина Тарас Ващишин. Он напомнил, что осенью 2018 года музыкант пытался написать несколько новых песен, но ничего сделать не получилось. «Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует», — объяснил Ващишин. Продюсер добавил, что не общался с Губиным с тех пор, как тот перебрался в Таиланд.

О личной жизни музыканта в Азии изданию рассказал турист из России Игорь, который отдыхает в одном отеле с пассией Губина. «Почти все время певец проводил в компании своей девушки», — рассказал Игорь. Он отметил, что девушка певца «симпатичная, стройная блондинка моложе его», с которой Губин якобы познакомился в Уфе. «Правда, жили ребята в разных отелях. Но каждое утро (Губин) приезжал к возлюбленной на велосипеде», — рассказал турист. Он также назвал Губина «нормальным мужиком» и признался, что «никаких психических отклонений не заметил».

Ранее Губин, автор хитов «Лиза», «Зима-холода», «Мальчик-бродяга» неоднократно жаловался на свое здоровье. В частности, врачи поставили певцу тяжелый неврологический диагноз «левосторонняя прозопалгия». Сообщалось, что артист почти не чувствует и не управляет частью своего тела, а также не может нормально говорить и улыбаться. Губин также признался, что «врачи давно махнули на него рукой».