Салехард потратит 10 млн рублей на траву

Мэрия Салехарда (ЯНАО) готова заплатить 9,7 млн рублей за посадку газонной травы в городском парке Победы. Тендер на проведение работ был опубликован на сайте госзакупок.
В техническом задании тендера указано, что за указанную сумму подрядчик должен подготовить почву для устройства газона на территории в 25 тысяч «квадратов» и до 30 июня вручную посеять газон. После этого компания-победитель тендера должна выкашивать газонокосилкой и вручную поливать газон. До 1 октября ей также предстоит выкорчевать сотню засохших деревьев и посадить новые. Источником финансирования в госзакупке выступает бюджет Салехарда. Аукцион в электронной форме планируется провести 4 апреля.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружной столицы корреспонденту «URA.RU» не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.