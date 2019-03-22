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Салехард потратит 10 млн рублей на траву

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 07:53
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Ботанический сад УрФУ. Екатеринбург, трава, лето, зелень, газон
Аукцион в электронной форме планируется провести 4 апреляФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Салехарда (ЯНАО) готова заплатить 9,7 млн рублей за посадку газонной травы в городском парке Победы. Тендер на проведение работ был опубликован на сайте госзакупок.

В техническом задании тендера указано, что за указанную сумму подрядчик должен подготовить почву для устройства газона на территории в 25 тысяч «квадратов» и до 30 июня вручную посеять газон. После этого компания-победитель тендера должна выкашивать газонокосилкой и вручную поливать газон. До 1 октября ей также предстоит выкорчевать сотню засохших деревьев и посадить новые. Источником финансирования в госзакупке выступает бюджет Салехарда. Аукцион в электронной форме планируется провести 4 апреля.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружной столицы корреспонденту «URA.RU» не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

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