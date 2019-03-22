21 марта 2019
20 марта 2019

Тюменский депутат-единоросс погасил задолженность перед рабочими после вмешательства прокуратуры

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 15:03
Размер текста
-
17
+
Комитет по бюджету областной Думы. Тюмень, майер владимир
Зарплату в 2 млн рублей ждали 170 рабочихФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат от «Единой России», один из учредителей АО «Специализированное строительное управление-6» Владимир Майер, после представления Прокуратуры Тюменской области погасил задолженность в 2 млн рублей перед 170 работниками предприятия. Об этом он лично рассказал «URA.RU».

«Долги по зарплате были у субподрядной организации АО „ССУ-6“. Совместно с ее директором Сергеем Финским приняли все необходимые меры к выдаче заработной платы. Задолженность ликвидирована, заработная плата выплачена всем работникам предприятия. Появился вопрос — мы тут же его сняли», — заметил депутат.

Ранее «URA.RU» писало, что за нарушение трудового законодательства директор «ССУ-6» Сергей Финский мог быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Прокуратура предложила руководителю фирмы добровольно ликвидировать задолженность по оплате труда.

Согласно сервису «Контур.Фокус», учредителями АО «Специализированное строительное управление-6» выступают АО «ТСМ», ЗАО «Строймеханизация», ЗАО «Тобольскстроймеханизация», Юнус Майгадаров и Владимир Майер.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...