Силовики наказали сотрудников скандального интерната на Ямале, где воспитанник свел счеты с жизнью

Сейчас сотрудники прокуратуры продолжают проверку в учреждении Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместитель директора и три сотрудника школы-интерната в поселке Гыда (Тазовский район ЯНАО) привлечены к дисциплинарной ответственности после того, как воспитанник учреждения покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По информации надзорного органа, учащийся с весны 2018 года состоял на профилактическом и внутришкольном учете, но был снят с него уже в ноябре 2018 года. При этом за подростком не был установлен особый присмотр, хотя того требовали отклонения в его поведении, выявленные в феврале 2019 года.

«В адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, которое в тот же день рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица, включая заместителя директора школы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Сейчас прокурорская проверка в учреждении продолжается. По результатам инспекции школе-интернату будет дана оценка в плане обеспечения контроля над несовершеннолетними. Также устанавливается точная причина смерти подростка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что воспитанник школы-интерната пропал 22 марта, а утром следующего дня его тело было обнаружено в одной из построек. Первая информация о трагедии появилась в соцсетях. Комментаторы утверждают, что накануне подросток поссорился с девушкой.