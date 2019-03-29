Отели Салехарда, претендующего на звание столицы, не прошли первую проверку

На 5—7 апреля в отелях окружной столицы мест крайне мало Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В гостиницах и отелях Салехарда (ЯНАО) практически нет свободных мест на 5—7 апреля. На этот период в столице округа запланированы крупные мероприятия. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили несколько людей, попытавшихся забронировать номера в отелях города.

Так, через систему интернет-бронирования Booking.com, крупнейшие гостиницы «Ямал» и «Арктика», отели «Параллель» и Yuribej Hotel уже нельзя забронировать. На эти даты можно разместиться только в гостинице «Метелица» и мини-отеле «Теремки», а также в нескольких хостелах и апартаментах.

По информации источников «URA.RU» в правительстве округа, дефицит номеров в отелях связан с большим числом запланированных мероприятий в эти даты. В столицу Ямала приедут журналисты для освещения мероприятий с участием губернатора региона Дмитрия Артюхова, десятки участников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», гости и спикеры форума «Соотечественники», а также участники нескольких «ведомственных конференций» (каких именно, пока не удалось уточнить).

Ранее «URA.RU» уже писало, что Салехард, который будет претендовать на звание новогодней столицы России, не готов к массовому наплыву туристов. В гостиницах и отелях города доступно 418 номеров общей вместимостью 716 гостей. Эксперты агентства отметили, что развивать сферу гостеприимства в окружной столице необходимо, учитывая то, что арктическим регионам в федеральном правительстве сейчас уделяется большое внимание.