Ямал борется за статус столицы. Но есть почти невыполнимое условие

Ямал удивила заявка губернатора на звание Салехарда «Новогодняя столица России» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Салехард, который будет претендовать на звание новогодней столицы России, не готов к массовому наплыву туристов. Главной проблемой для проведения мероприятия на Ямале станет не столько удаленность города от центра страны, сколько отсутствие достаточного количества номеров в отелях и гостиницах.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с главой Минкульта Владимиром Мединским сообщил, что Салехард будет претендовать на звание новогодней столицы России. В случае победы в конкурсе округ планирует организовать масштабную культурную программу с историческими маршрутами и тем самым привлечь в регион около 12 тысяч туристов.

Есть пример Ханты-Мансийска, где существует большое количество номеров и многие из них простаивают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реализовать эти планы в 2019 году будет проблематично. По данным пресс-службы окружного правительства, сейчас в гостиницах и отелях Салехарда доступно 418 номеров общей вместимостью 716 гостей. Даже если добавить к номерному фонду окружной столицы места в близлежащем городе Лабытнанги (около 20 км от Салехарда), то в окрестностях города единовременно смогут разместиться еще максимум 112 гостей. Уточнить, как в регионе планируется разместить 12 тысяч туристов с таким номерным фондом столицы, в пресс-службе правительства региона не смогли.

Из-за скудного номерного фонда Ямал не может принимать масштабные мероприятия международного или хотя бы российского масштаба. Показательный пример: площадку форума «Арктика — территория диалога» в этом году перенесли из Архангельска в Санкт-Петербург, хотя Северная столица не является арктической территорией. Среди причин источники «URA.RU» ранее называли большой масштаб мероприятия и рост числа участников, которых удастся разместить только в отелях Петербурга.

В скором будущем, по данным пресс-службы окружного правительства, регион не планирует проводить крупные форумы. «Округ подал заявку на проведение зимних арктических игр не ранее 2026 года, она на рассмотрении. Решение будет принято международным комитетом Арктических зимних игр весной 2020 года», — отметили в ведомстве. Там же уточнили, что отели, гостиницы и апартаменты являются предметом ведения не органов власти, а бизнеса.

Председатель окружного отделения организации «Опора России» Алексей Писарев отметил, что для строительства новых отелей в городе у предпринимателей должна быть мотивация. «Малый и средний бизнес в любом случае подключатся к этому, потому что им это интересно. Это деньги и прибыль. Но главное, чтобы это была не разовая акция, а именно „вдолгую“», — отметил Писарев.

Политолог Александр Безделов посоветовал: прежде, чем строить новые отели в Салехарде, нужно оценить опыт Ханты-Мансийска, где существует довольно большое количество номеров и многие из них простаивают. «Совершенно не факт, что по-другому получится у Салехарда. Как административный центр региона, он нуждается в проведении разнообразных масштабных мероприятий с целью привлечения инвестиций, повышения авторитета округа. Прежде всего администрация округа должна стратегически правильно оценить ситуацию, встроить город в график различных мероприятий, которые обеспечат приток туристов. Тогда городу, безусловно, потребуется увеличение. Если же идти просто ради увеличения, то в этом нет никакого смысла. Существующего номерного фонда хватает для нормального обеспечения простых управленческих функций», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что арктическим регионам в федеральном правительстве сейчас уделяется большое внимание. В беседе с корреспондентом «URA.RU» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что Ямалу обязательно нужно развивать сферу гостеприимства, чтобы иметь возможность проводить масштабные мероприятия. «У нас открывается „Северный морской путь“. Инфраструктурное развитие Севера России — это задача, поставленная президентом. Это не просто инициатива регионального начальства», — отметил эксперт.