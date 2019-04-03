Для главной железной дороги Ямала построят арктические поезда

На строительстве и эксплуатации Северного широтного хода (железнодорожная магистраль Обская — Надым, которая строится на Ямале) будут использованные специальные северные технологии, не требующие большого количества обслуживающего персонала. В планах — модифицировать поезда для работы в Арктике. Об этом рассказал глава «РЖД» Олег Белозеров на прошедшем в Москве заседании научно-технического совета компании.
«При реализации проекта планируется использовать материалы, обеспечивающие надежную эксплуатацию при низких температурах. Участники совета отметили, что Северный широтный ход оптимально подходит для реализации малолюдных технологий. В частности, новая линия должна быть оснащена самыми современными малообслуживаемыми системами автоматики, телемеханики и связи, обеспечена надежным энергоснабжением. Совместно с машиностроителями будут разработаны специальные модификации путевых машин для работы в условиях Крайнего Севера», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО по итогам совещания. Подробности этих проектов там пока не раскрывают.
На встрече присутствовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Основная тема совета была посвящена строительству специальных переходов для оленей вдоль всей железной дороги.
«Особое внимание округ уделяет вопросам экологии. Это один из приоритетов при реализации проекта. И речь не только о технологиях строительства, но и о таких традиционных и важных для Севера вещах, как, например, организация оленьих переходов на всём протяжении дороги», — цитируют Артюхова в его пресс-службе. Там добавили, что количество и места размещения оленьих переходов еще на стадии проектирования обсуждались с учеными и представителями коренных народов, занимающихся оленеводством.
Концессионное соглашение о строительстве Северного широтного хода было подписано в 2018 году. Проект предполагает создание железнодорожной линии, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Значимость проекта для развития Арктики неоднократно подчеркивал и президент Владимир Путин.