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На НТВ разберут громкое дело тюменского убийцы

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 18:01
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Церемония открытия 16го кинофестиваля
Вспомнить произошедшее почти полвека назад Леониду Каневскому (на фото) помогают тюменские полицейскиеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмень вместе с командой приехал автор и ведущий передачи «Следствие вели» на НТВ Леонид Каневский. Он снимает передачу о тюменском убийце, который нападал на жителей города в 1973 году. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Внимание Леонида Каневского и редакторской группы привлекло резонансное преступление, которое произошло на тюменской земле в 70-х годах прошлого века. Мужчина совершил несколько преступлений, в том числе с изнасилованием. Дело было раскрыто, но все подробности можно будет узнать в передаче „Следствие вели“», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.

Вспомнить подробности серии тяжких преступлений, совершенных тюменцем, помогают руководитель музея УМВД России по Тюменской области Виктор Рычков и оперуполномоченный в отставке, занимавшийся поимкой преступника Василий Дерябин.

Ведущий работает как на окраинах Тюмени, где происходили преступления, так и в центре города, собирая материал о главных достопримечательностях, которые будут показаны в передаче. Планируется, что съемки передачи будут завершены за два дня. В эфир она может выйти уже в конце апреля.

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