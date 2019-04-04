На НТВ разберут громкое дело тюменского убийцы

В Тюмень вместе с командой приехал автор и ведущий передачи «Следствие вели» на НТВ Леонид Каневский. Он снимает передачу о тюменском убийце, который нападал на жителей города в 1973 году. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Внимание Леонида Каневского и редакторской группы привлекло резонансное преступление, которое произошло на тюменской земле в 70-х годах прошлого века. Мужчина совершил несколько преступлений, в том числе с изнасилованием. Дело было раскрыто, но все подробности можно будет узнать в передаче „Следствие вели“», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.
Вспомнить подробности серии тяжких преступлений, совершенных тюменцем, помогают руководитель музея УМВД России по Тюменской области Виктор Рычков и оперуполномоченный в отставке, занимавшийся поимкой преступника Василий Дерябин.
Ведущий работает как на окраинах Тюмени, где происходили преступления, так и в центре города, собирая материал о главных достопримечательностях, которые будут показаны в передаче. Планируется, что съемки передачи будут завершены за два дня. В эфир она может выйти уже в конце апреля.