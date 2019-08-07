Уральский банк стал одним из самых востребованных в России

Банк занял 74-ю позицию среди 200 кредитных организаций России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ПАО «Запсибкомбанк» оказалось на 51-й строчке рейтинга крупнейших банков России по объему активов. Об этом сообщается на сайте банка.

По итогам II квартала текущего года Запсибкомбанк поднялся на 51-ю строчку «РИА Рейтинга» среди крупнейших российских кредитных организаций с показателем в 138,8 миллиардов рублей. Аналитики зафиксировали рост объема активов банка на 4% за последние шесть месяцев. Всего в рейтинге представлены данные по 456 финансовым учреждениям России.

Также в рейтинге из 200 кредитных организаций России ПАО «Запсибкомбанк» занимает 74-ю позицию с размером прибыли в 3,2 млрд рублей и показателем рентабельности активов за 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) в 2,4%.

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