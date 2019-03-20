В центре Тюмени снесут скандальный долгострой

Строительство дома началось в 2000-х годах и велось с нарушениями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Недостроенный многоэтажный дом на пересечении улиц Герцена и Камышинской в центре Тюмени признали самовольной постройкой. Калининский районный суд предписал администрации Тюмени снести здание. С иском выступали жители соседних домов, которые опасались обрушения здания на их жилье.

В материалах суда, имеющихся в распоряжении «URA.RU», говорится, что в неудовлетворительном состоянии находятся несущие конструкции дома, фундамент. Также наблюдается существенное отклонение стены от вертикали. В Главном управлении строительства Тюменской области подтвердили решение суда и заметили, что их ведомство выступало третьим лицом в суде и поддерживало иск горожан о сносе здания.

Как ранее писала редакция, дом начали строить в 2000 году, стройка с перерывами велась около 10 лет. «URA.RU» писало, что дом не собирались достраивать, так как дольщики уже получили квартиры от компании ТДСК.

Напомним, что застройщиком сразу двух многоэтажных недостроев в Тюмени являлась компания ООО «ПСК „Континент“». Оба здания, которые расположены по адресам ул. Герцена — Камышинская и ул. Ленина — Кирова, возводились с существенными нарушениями строительных норм. В 2007 году у компании не хватило средств, чтобы достроить их. В 2017 году было возбуждено уголовное дело против руководства ООО «ПСК „Континент“». Здание на ул. Ленина уже начали разбирать. Власти Тюмени на его месте планируют разбить парк.