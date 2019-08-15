Врио губернатора Зауралья второй раз встретится с Владимиром Путиным

Владимир Путин выслушает отчет Вадима Шумкова о проделанной работе в регионе (фото из архива) Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в рамках рабочего визита в Москву встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков на конференц-колле.

«У Путина несколько рабочих встреч, в том числе — с врио губернатора Курганской области Шумковым. Традиционное общение с главами региона происходит, когда врио глав входят в курс дела понимают картину своего субъекта Российской Федерации», — отметил Песков.

Это уже вторая рабочая встреча Путина с Шумковым. Первая состоялась в начале октября 2018 года. Именно на ней президент заявил о своем решении назначить Шумкова главой Зауралья вместо ушедшего в отставку Алексея Кокорина. После этого стало известно, что Путин намерен еще раз лично встретиться со всеми исполняющими обязанности руководителей регионов, в том числе и с Шумковым, чтобы выслушать их доклады о результатах своей деятельности.