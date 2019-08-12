Медики остались в машине до приезда полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане работники скорой помощи отказались помогать пострадавшему с пробитой головой из-за агрессивного поведения очевидцев. Видео инцидента возмущенные курганцы разметили в соцсетях.

«Скорая отказалась помогать, даже не вышли из машины с первого раза», — подписала видео в сообществе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» автор под ником Ирина Курганская. На записи машина скорой помощи удаляется от пострадавшего. За кадром люди активно высказывают возмущение, используя в том числе ненормативную лексику. В комментариях свидетели происшествия рассказали, что позже медики вернулись в сопровождении сотрудников Росгвардии.

Пользователи соцсети осудили поведение автора видео и других участников инцидента. «Имеют полное право не выходить из машины до приезда полиции. Судя по комментариям от автора видео, оказывать помощь там действительно было небезопасно, если фельдшера пригласили осмотреть пациента матом», — написала Екатерина Статных. «Правильно, что не вышли. Автор — неадекватное быдло», — прокомментировал Андрей Смирнов.

«Хамы с матом и угрозами набросились на сотрудников, те вызвали полицию и закрылись в машине. Сплошь и рядом такие вещи, мы уже привыкли», — прокомментировал главный врач больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Фролов. Он также высказал надежду, что новый закон, защищающий врачей, поможет изменить ситуацию.