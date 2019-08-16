Ямальскую авиакомпанию обвинили в махинациях с билетами

По словам ямальца, авиакомпания «скрывает» билеты и выставляет их на продажу за сутки до вылета Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпанию «Ямал» обвинили в том, что она «прячет» билеты на рейсы, чтобы выставить их на продажу за день до вылета. Пост об этом размещен в группе «В Салехарде» соцсети «ВКонтакте».

«По направлению Новосибирск — Салехард на весь август билеты пропали из продажи уже в двадцатых числах июля в одно мгновение, хотя при просмотре их было не менее девяти на каждый вылет. В один миг все выкупили?» — написал автор поста.

По его словам, он каждый день отслеживал наличие билетов и заметил, что билеты появляются на сайте за день до вылета: «И как при таком раскладе можно запланировать вылет многодетной семье? И наверняка рейс состоится с пустых мест. Странная экономика у нашей авиакомпании „Ямал“».

В комментариях пользователи поддержали автора. «Пишите в ФАС и в прокуратуру. Приложите скрины, пусть разбираются», — отметила Людмила Симноненко. «А потом авиакомпания будет говорить, что они в убытках, чтоб им дали дотации», — добавила Татьяна Гвоздева.

Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании не удалось, туда был направлен запрос. В УФАС по ЯНАО сообщили, что к ним подобных заявлений не поступало. В правительстве Ямала (округ — владелец авиакомпании) отметили, что летом многие северяне покупают билеты, как только они появляются в продаже. «Бывают ситуации, что пассажиры сдают билеты в день вылета или накануне. Тогда можно отследить и выкупить эти билеты, они сразу появляются на сайте перевозчика», — пояснили представители власти.