Владельцем тюменского ресторана, загоревшегося в «Гудвине», оказался известный застройщик

Гендиректору ТДСК Николаю Щепелину принадлежит 50% компании «Золотая гора», которая управляет сетью «Кацо» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Совладельцем ресторана «Кацо», загоревшемся в ТРЦ «Гудвин» в Тюмени, является генеральный директор крупного регионального застройщика ТДСК Николай Щепелин. По данным системы СБИС, Щепелину принадлежит 50% компании «Золотая гора», которая управляет сетью «Кацо».

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, эпицентром пожара, из-за которого из «Гудвина» эвакуировали около 700 человек, стала вытяжка в ресторане. «URA.RU» обратилось в пиар-службу ТДСК с просьбой прокомментировать ситуацию — там попросили направить запрос. В компании «Золотая гора» получить оперативный комментарий также не удалось.

В компании «Сибинтел» (принадлежит известному бизнесмену Владимиру Шевчику), управляющей ТРЦ «Гудвин», агентству ответили, что определять виновного в пожаре будут компетентные органы. «После этого и будет принято решение о санкциях. До установления причины возгорания говорить о наказании преждевременно», — отметил директор по связям с общественностью предприятия Марк Добрянский.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вызов о возгорании поступил в МЧС в 12:26 15 августа. Пожар ликвидирован, никто из посетителей и работников ТРЦ не пострадал.