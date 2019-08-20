В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Определенности по поводу встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент в Кремле нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с Зеленским», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Однако он сообщил, что работа по вопросу «нормандского формата» (группа руководителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины — прим. ред.) ведется.
Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа. Лидеры стран обсудили возможности и необходимость прекращения конфликта в Донбассе в другие вопросы, касающиеся ситуации на юго-востоке Украины, уточняет RT.