В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

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Путин, Абэ, путин владимир, абэ синдзо, абэ
В Кремле не смогли назвать точную дату новых переговоров двух президентовФото: Официальный сайт Президента РФ
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Война на Украине

Определенности по поводу встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент в Кремле нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с Зеленским», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Однако он сообщил, что работа по вопросу «нормандского формата» (группа руководителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины — прим. ред.) ведется.

Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа. Лидеры стран обсудили возможности и необходимость прекращения конфликта в Донбассе в другие вопросы, касающиеся ситуации на юго-востоке Украины, уточняет RT.

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